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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

ФРГ направит в Литву еще 500 военных для усиления восточного фланга НАТО

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Германия собирается отправить в Литву еще 500 военных для усиления позиций НАТО в восточной части альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В результате в Литве будет 1500 германских военнослужащих.

7 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Литву заявил о решении усилить германскую миссию на "восточном фланге" НАТО.

Bloomberg напоминает, что Литва, Эстония и Латвия ранее просили НАТО разместить у них больше войск из-за ситуации на Украине.

В начале 2017 года НАТО начала передислокацию солдат в Польшу и прибалтийские государства, миссия получила название Enhanced Forward Presence (eFP) и служит для защиты восточноевропейских рубежей альянса.

Германия Литва НАТО Олаф Шольц Польша Балтия
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