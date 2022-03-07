В Киеве предложили свои маршруты гумкоридоров для эвакуации украинцев

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона считает неприемлемым предложенный Россией вариант открытия гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев на территорию Белоруссии и России. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. (...) Мы(...) направили (в РФ) свое видение того, как должны выглядеть гуманитарные коридоры, и мы готовы открыть такие коридоры с 10:00 сегодняшнего дня ", - заявила Верещук.

По ее словам, Украина просит Россию подтвердить готовность к этому и обеспечить соблюдение режима прекращения огня для безопасного и беспрепятственного прохождения гумкоридоров гражданами.

"Мы требуем от РФ принять варианты наших маршрутов и установить режим прекращения огня, о котором мы договорились", - заявила Верещук.

Ранее в понедельник Минобороны РФ объявило о введении "режима тишины" для работы шести гуманитарных коридоров на Украине. "Сегодня с 10 утра московского времени объявлен "режим тишины", и открываются шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя - в Запорожье и в Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и в Полтаву", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.