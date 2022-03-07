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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Макрон усомнился в скором дипломатическом урегулировании ситуации на Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не считает вероятным урегулирование ситуации на Украине путем переговоров в ближайшие дни, но все же надеется на это.

"Я не думаю, что будет решение путем переговоров в ближайшие дни, но я надеюсь", - сказал Макрон, выступая в городе Пуасси перед местными жителями.

В понедельник состоялся третий раунд российско-украинских переговоров, по итогам которого прогресса в урегулировании конфликта достигнуто не было.

Франция Россия Украина Эммануэль Макрон

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