Переговоры РФ и Украины завершились "небольшими подвижками" в вопросе гумкоридоров

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Очередной раунд консультаций между РФ и Украиной завершился, сообщило посольство России в Минске.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии завершился", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в ее телеграм-канале.

Обсуждение проходило за закрытыми дверями и продлилось более трех часов. В ходе встречи стороны сделали один перерыв.

Встреча дала небольшие положительные подвижки по вопросу предоставления гуманитарных коридоров, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров", - написал Подоляк в своем твиттере в понедельник.

По остальным вопросам, по его словам, продолжаются интенсивные консультации. "Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку регламента, наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", - отметил Подоляк.

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем они переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд переговоров. Там же проходит и третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

В ходе встречи стороны планировали обсудить три блока вопросов - внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

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