Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Переговоры РФ и Украины завершились "небольшими подвижками" в вопросе гумкоридоров

Переговоры РФ и Украины завершились "небольшими подвижками" в вопросе гумкоридоров
Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Очередной раунд консультаций между РФ и Украиной завершился, сообщило посольство России в Минске.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии завершился", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в ее телеграм-канале.

Обсуждение проходило за закрытыми дверями и продлилось более трех часов. В ходе встречи стороны сделали один перерыв.

Встреча дала небольшие положительные подвижки по вопросу предоставления гуманитарных коридоров, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров", - написал Подоляк в своем твиттере в понедельник.

По остальным вопросам, по его словам, продолжаются интенсивные консультации. "Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку регламента, наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", - отметил Подоляк.

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем они переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд переговоров. Там же проходит и третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

В ходе встречи стороны планировали обсудить три блока вопросов - внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Новость дополняется

Украина Россия Белоруссия

Новости
Военная операция на Украине

Начался третий раунд переговоров России и Украины

Военная операция на Украине

Украинская делегация прилетела в Беловежскую пущу на переговоры с РФ

Военная операция на Украине

Военные РФ обвинили власти Украины в невыполнении условий создания гумкоридоров

Военная операция на Украине

Начало украинско-российских переговоров запланировано на 17:00

В здание Русского дома в Париже бросили бутылку с горючей жидкостью

Военная операция на Украине

Переговоры РФ и Украины в Беловежской пуще запланированы на вторую половину дня

Переговоры РФ и Украины в Беловежской пуще запланированы на вторую половину дня
Пандемия коронавируса

В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19

В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19

PwC и KPMG исключат российские подразделения из своих сетей

Нефть выросла до рекордных $139 за баррель из-за возможного запрета поставок в США из РФ

Военная операция на Украине

РФ объявила "режим тишины" и откроет гуманитарные коридоры в ряде городов Украины 7 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код