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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

Зеленский заявил, что Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в понедельник.

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты - чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - сказал Зеленский.

Переговоры России и Украины 28 февраля длились около пяти часов. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что стороны договорились продолжить процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

Военная операция на Украине. Хроника

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Последствия попадания снаряда в жилой дом в Киеве
Россия Украина Владимир Зеленский

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