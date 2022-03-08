Все наблюдатели ОБСЕ покинули Украину

Публикация отчетов приостановлена

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Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), работавшие на востоке Украины, эвакуировались и приостанавливают публикацию отчетов, говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

"Миссия завершила временную эвакуацию из района проведения своей операции", - говорится в сообщении миссии за 7 марта.

"Специальная мониторинговая миссия приостановила работу по составлению отчетов", - отмечается в нем.

24 февраля, после начала российской военной операции, гененсек ОБСЕ Хельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать сотрудников всех международных миссий организации из Украины.