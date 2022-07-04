Росгвардия заявила о доказательствах работы наблюдателей ОБСЕ на спецслужбы Украины

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили об обнаружении документов, подтверждающих работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

"При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами", - сказали журналистам в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в Херсоне на улице Буденного был досмотрен особняк украинского генерала. "Дорогостоящее убранство дома, а точнее настоящего дворца, свидетельствовало о наличии крупных источников финансирования бывшего руководителя СБУ в Херсонской области", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в здании обнаружены документы, принадлежащие миссии международной наблюдательной организации ОБСЕ на Украине, из которых следует, что представители иностранной миссии располагались в Херсоне, пользовались личным покровительством Савченко. Свидетели из числа местных жителей подтвердили частое присутствие сотрудников ОБСЕ в этом доме.

"Спецназовцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО", - сообщили в Росгвардии.

В настоящее время указанные документы переданы в компетентные органы. Они свидетельствуют о длительном и тесном сотрудничестве международной организации с руководством Украины, которое выходило за официальные рамки и декларируемые задачи, отметили в ведомстве.