Лидер КНДР распорядился модернизировать космодром Сохэ

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения космодрома Сохэ заявил о его модернизации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Осматривая космодром Сохэ, генеральный секретарь поставил цель - реконструкцию и модернизацию космодрома", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что он поставил задачу "по-современному реконструировать и расширить космодром", чтобы в будущем можно было запускать "ракета-носители с многоцелевыми спутниками, включая военный разведывательный спутник".

Чтобы обеспечить запуск "больших ракет-носителей", Ким Чен Ын также заявил о реконструкции "зоны стартовой площадки и объектов для общей сборки и пробной установки ракеты и для пробной установки спутника", сообщает ЦТАК.

Наблюдатели рассматривают то, что Север называет программой освоения космоса, как часть усилий по расширению возможностей в области межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что запуски ракет, проведенные КНДР 27 февраля и 5 марта (по-местному времени), были направлены на испытание новой системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Между тем, как сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, целью этих испытаний, вероятно, была оценка новой системы перед проведением испытаний на дальность в будущем.

"Соединенные Штаты решительно осуждают эти запуски, которые являются грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, без необходимости повышают напряженность и рискуют дестабилизировать ситуацию в области безопасности в регионе", - говорится в заявлении, распространенном минобороны США.