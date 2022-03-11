Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Лидер КНДР распорядился модернизировать космодром Сохэ

Лидер КНДР распорядился модернизировать космодром Сохэ
Фото: Pyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения космодрома Сохэ заявил о его модернизации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Осматривая космодром Сохэ, генеральный секретарь поставил цель - реконструкцию и модернизацию космодрома", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что он поставил задачу "по-современному реконструировать и расширить космодром", чтобы в будущем можно было запускать "ракета-носители с многоцелевыми спутниками, включая военный разведывательный спутник".

Чтобы обеспечить запуск "больших ракет-носителей", Ким Чен Ын также заявил о реконструкции "зоны стартовой площадки и объектов для общей сборки и пробной установки ракеты и для пробной установки спутника", сообщает ЦТАК.

Наблюдатели рассматривают то, что Север называет программой освоения космоса, как часть усилий по расширению возможностей в области межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что запуски ракет, проведенные КНДР 27 февраля и 5 марта (по-местному времени), были направлены на испытание новой системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Между тем, как сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, целью этих испытаний, вероятно, была оценка новой системы перед проведением испытаний на дальность в будущем.

"Соединенные Штаты решительно осуждают эти запуски, которые являются грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, без необходимости повышают напряженность и рискуют дестабилизировать ситуацию в области безопасности в регионе", - говорится в заявлении, распространенном минобороны США.

КНДР Ким Чен Ын

Новости по теме

Новости

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta

Военная операция на Украине

Китай выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

Китай выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

Страны G7 начали готовить новый пакет санкций против России

Лидеры стран ЕС поручили ЕК дать оценку заявкам на вступление Украины, Молдавии и Грузии

Военная операция на Украине

Россия выступила с инициативой созыва СБ ООН по биологическим лабораториям США на Украине

Facebook и Instagram временно разрешат призывы к насилию в отношении российских военных

Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что оружие массового поражения на Украине не разрабатывалось

Зеленский заявил, что оружие массового поражения на Украине не разрабатывалось

Интерпол не будет исключать из своих рядов РФ, но изменит схему рассмотрения ее запросов

Турецкая авиакомпания Pegasus объявила об отмене всех рейсов в Россию с 13 по 27 марта

Walt Disney приостановит всю деятельность в России

Walt Disney приостановит всю деятельность в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код