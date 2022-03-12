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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Россия призвала США укрепить контроль над военно-биологической деятельностью

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В случае отказа США от выработки правовых мер по укреплению контроля над военно-биологической деятельностью Россия будет вынуждена искать "более жесткие меры воздействия". Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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"Комплексные шаги в правовом поле позволили бы поставить военно-биологическую активность США и их союзников на постсоветском пространстве, как и в других регионах мира, под пристальный международный контроль и обеспечить проверяемое выполнение государствами-участниками КБТО своих обязательств", - сообщил Ермаков "Интерфаксу".

При этом дипломат отметил, что "есть большие сомнения, что в Вашингтоне проявят готовность к таким традиционным международно-правовым договорённостям".

"Поэтому, вероятно, придётся изыскивать другие более жёсткие меры воздействия", - подчеркнул Ермаков.

Он пояснил, что "если говорить о традиционном правовом поле, то в целях недопущения военно-биологической деятельности, осуществляемой вразрез с положениями КБТО (конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия - ИФ), требуются решительные меры по укреплению режима КБТО".

Он напомнил, что в распоряжении российской стороны есть "материалы, которые подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия". "Такое положение дел выглядит особо взрывоопасным в условиях, когда киевские власти уже давно не контролируют ситуацию на своей территории, а риск попадания оружейных биоматериалов в руки националистических формирований постоянно растёт", - заявил Ермаков.

Украина Россия США

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