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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:20

Минобороны РФ заподозрило Украину в разработке биологического и токсинного оружия

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

"По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях", - сказал в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов

"Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве", - сказал Кирилов.

"Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии", - заявил Кириллов.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
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