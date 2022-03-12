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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:58

США предоставят Украине военную помощь еще на $200 млн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден разрешил оказание дополнительной помощи Украине в сфере обороны на сумму в $200 млн.

В меморандуме, опубликованном в субботу Белым домом, говорится, что Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену координировать выделение этой помощи Пентагоном. Речь при этом может идти как о вооружении и снаряжении, так и о подготовке военных, подчеркивается в документе.

Американские СМИ отмечают, что за год США оказали Украине такую помощь на общую сумму в $1,2 млрд.

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