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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:19

Блинкен сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во исполнение указания американского президента Джо Байдена он "немедленно санкционировал" предоставление Украине очередной партии военной помощи на сумму $200 млн.

"Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине противостоять бронетанковым, воздушно-десантным и другим угрозам, с которыми она сталкивается", - приводит госдеп заявление Блинкена.

Госсекретарь отметил, что "Америка и ее союзники поддерживают усилия вооруженных сил Украины по защите своей страны и сограждан", а также продолжат оказание гуманитарной и экономической помощи.

Как сообщалось, ранее Байден разрешил оказание дополнительной помощи Украине в сфере обороны на сумму в $200 млн.

В меморандуме, опубликованном в субботу Белым домом, говорится, что Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену координировать выделение этой помощи Пентагоном.

Хроника 24 февраля – 13 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина США Энтони Блинкен

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