В Минобороны РФ заявили о тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В украинском Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в субботу.

"Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города", - сказал Мизинцев.

Он добавил, что вывоз мирного населения и иностранных граждан из города на 50 автобусах был сорван обстрелами националистов.

"Вчера к руководству Российской Федерации обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщив о готовности вывезти часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя на 50-ти автобусах. Формирования Донецкой Народной Республики спланировали операцию по эвакуации. Но, несмотря на имеющиеся по утверждению священнослужителя договоренности с командирами батальонов территориальной обороны, интенсивный обстрел гуманитарной колонны из стрелкового оружия и минометов со стороны националистов сорвал эту очередную возможность мирным жителям спастись из города, контролируемого боевиками", - сообщил Мизинцев.

"В Мариуполе националисты не только не прекращали стрельбу, а с 9 часов 30 минут сегодня средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, зафиксировано повышение ее интенсивности в направлении гуманитарных коридоров", - добавил начальник НЦУО РФ.

"Вырваться из блокированных населенных пунктов удается только отдельным гражданам на личных автомобилях. Сегодня все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом", - отметил Мизинцев.

Мизинцев также заявил о катастрофических масштабах гуманитарного кризиса на Украине. По его словам, она "продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов". Мизинцев пояснил, что националисты "минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения". По его словам, из-за этого гражданское население вынуждено жить без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов.