Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 марта

Предложение Россией 10 гуманитарных коридоров, просьба PayPal вывести деньги со счетов российских пользователей, обстрел района консульства США в иракском Эрбиле

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия предложила 10 гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя. К этим маршрутам Украина добавила еще один - в житомирском направлении. В Минобороны РФ отметили, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, тяжелейшая ситуация сложилась в Мариуполе.

- PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта. Компания пока сохраняет функцию вывода средств, но опасается возможных сбоев в обслуживании.

- Район консульства США в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу. По нему из-за пределов Ирака было выпущено 12 баллистических ракет. Жертв и пострадавших нет, некоторым зданиям в районе обстрела причинен материальный ущерб.

- Военные Украины обстреляли гражданское грузовое судно из России в акватории Азовского моря. В результате попадания снаряда в каюту произошло возгорание судна. Российские следователи возбудили уголовное дело.

- Власти Бермуд приостановили сертификаты более 700 самолетов авиакомпаний РФ. Санкции в отношении РФ ограничили способность местного регулятора осуществлять надзор за безопасностью российских воздушных судов и он "не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов".