Премьер Израиля обсудил с Зеленским перспективы урегулирования украинского кризиса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Нафтали Беннет провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил пути урегулирования украинского кризиса, сообщает канцелярия израильского лидера.

"Разговор продлился более часа. Речь шла о способах прекращения боевых действий на Украине, а также о предпринимаемых Израилем усилиях в этом направлении", - отмечается в сообщении на сайте премьера Израиля.

Этот разговор последовал после публикаций в израильских СМИ о предыдущих контактах Беннета с Зеленским.

В субботу сообщалось, что по данным израильских СМИ, в руководстве страны заявили, что сообщения, согласно которым Беннет ранее в марте посоветовал Зеленскому согласиться на российские требования, не соответствуют действительности.

Как пишет газета Jerusalem Post, данную версию, появившуюся ранее в израильской прессе, опровергли и в Киеве.

"Высокопоставленный украинский советник и израильское официальное лицо опровергли сообщения СМИ, согласно которым Израиль якобы предлагал Украине согласиться на требования РФ", - пишет издание. Оно уточняет, что с украинской стороны эти данные опроверг советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Jerusalem Post, со ссылкой на израильский дипломатический источник, также пишет о том, что руководство Израиля не против идеи организации на своей территории переговоров по решению украинского кризиса, но только если увидит шансы на их успех.

"Мы должны посмотреть, действительно ли мы можем помочь. Если есть возможность прорыва (на переговорах - ИФ), то ради этого мы сделаем что угодно", - сказал собеседник издания, комментируя вариант с переговорами в Израиле.

"Мы по собственному опыту знаем, что проведение переговоров в ситуации, когда шансов на успех нет, может привести к ухудшению ситуации на местах", - добавил он.

Украинская сторона заявляла, подчеркивает газета, что переговоры с РФ в Израиле могли бы быть удачным вариантом.

"Россия не отвергала идею переговоров в Иерусалиме", - пишет Jerusalem Post.

Ранее издание Walla news сообщало со ссылкой на неназванный источник в украинском руководстве, что в ходе телефонного разговора ранее в марте Беннет якобы заявил Зеленскому: "На вашем месте я бы подумал о жизнях моих людей и согласился бы на предложение (РФ - ИФ)".

Как сообщалось, ранее в марте Беннет посетил Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по украинской проблеме. Затем Беннет провел телефонный разговор с Зеленским, а после этого посетил ФРГ.