Район консульства США в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Взрывы были зафиксированы в ночь на воскресенье в районе консульства США в Эрбиле (столица иракского Курдистана), сообщают СМИ со ссылками на антитеррористические структуры страны.

По данным государственного телевидения, в подвергшемся ракетному обстрелу районе Эрбиля расположено консульство Соединенных Штатов, по нему из-за пределов Ирака было выпущено 12 баллистических ракет.

По публикуемым СМИ данным иракского Минздрава, жертв и пострадавших нет, некоторым зданиям в районе обстрела причинен материальный ущерб.

Ранее американские войска, дислоцированные в международном аэропортовом комплексе Эрбиля, подвергались ракетным обстрелам и атакам с помощью беспилотников. США обвиняют в нападениях группы боевиков, связанных с Ираном. Представители региональных властей сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме.