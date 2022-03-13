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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:19

Район консульства США в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Взрывы были зафиксированы в ночь на воскресенье в районе консульства США в Эрбиле (столица иракского Курдистана), сообщают СМИ со ссылками на антитеррористические структуры страны.

По данным государственного телевидения, в подвергшемся ракетному обстрелу районе Эрбиля расположено консульство Соединенных Штатов, по нему из-за пределов Ирака было выпущено 12 баллистических ракет.

По публикуемым СМИ данным иракского Минздрава, жертв и пострадавших нет, некоторым зданиям в районе обстрела причинен материальный ущерб.

Ранее американские войска, дислоцированные в международном аэропортовом комплексе Эрбиля, подвергались ракетным обстрелам и атакам с помощью беспилотников. США обвиняют в нападениях группы боевиков, связанных с Ираном. Представители региональных властей сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме.

США Ирак Эрбиль

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