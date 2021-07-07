База с военными США вновь подверглась ракетному обстрелу в Ираке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Не менее 14 ракет были выпущены по военной базе "Айн аль-Асад" в иракской провинции Анбар, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление международной коалиции во главе с США.

На базе размещены американские и другие иностранные войска. В ходе отражения ракетной атаки военные США использовали противоракеты.

По данным коалиции, в результате обстрела три человека получили легкие ранения.

"Аль-Арабийя" напоминает, что за несколько часов до этого обстрела снаряженный взрывчаткой беспилотник взорвался в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане. По данным источников в силах безопасности Курдистана, целью атаки была база США, расположенная в черте аэропорта.

Кроме того, в минувший понедельник база "Айн аль-Асад" уже подвергалась ракетному обстрелу.

Ливанское издание The Daily Star раньше отмечало, что за этот год силы США в Ираке, где Вашингтон содержит до 2,5 тыс. солдат в рамках борьбы с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), подвергались нападениям более 40 раз. Агентство Associated Press указывало, что нападения, в которых США обвиняет проиранские группировки, становятся все более технологически совершенными.