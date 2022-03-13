В Вашингтоне заявили, что США продолжат поставки оружия на Украину

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявляет, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждения Москвы о том, что переправляемое на Украину оружие станет законными целями для ВС РФ.

"Мы верим в нашу способность продолжать доставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на фронт на Украину. Мы были успешны в этом пока что и мы верим, что у нас на месте событий есть система, которая позволит это продолжать, несмотря на российские угрозы", - сказал он телеканалу CBS в воскресенье.

Так советник президента США ответил на просьбу прокомментировать заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что конвои с западным оружием для Украины превращаются в законные цели для российских военных.

Как подчеркнул Рябков накануне в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, эти предупреждения не воспринимаются в США как серьезные сигналы.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во исполнение указания президента США Джо Байдена он "немедленно санкционировал" предоставление Украине очередной партии военной помощи на сумму $200 млн.