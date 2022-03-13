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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

В Донецке сообщили об эвакуации 96 человек из Мариуполя за сутки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Из удерживаемого украинскими нацбатальонами Мариуполя за сутки эвакуированы 96 человек, среди них 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 12 марта до 08:00 13 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 96 человек, включая 20 детей", - говорится в сообщении, распространённом штабом ДНР в воскресенье.

Всего, по данным штаба, за период с 5 по 13 марта из Мариуполя эвакуированы 863 человека.

Ранее в Минобороны РФ заявляли о тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе.

Хроника 24 февраля – 13 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
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