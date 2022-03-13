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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Из Мариуполя и пригорода эвакуировали еще 44 человека

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Из удерживаемого украинскими нацбатальонами 400-тысячного Мариуполя эвакуировали еще более сорока человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР в воскресенье.

"В течение дня 13 марта, с 08:00 до 18:00, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 44 человека, включая восемь детей", - говорится в его сообщении.

Ранее в воскресенье штаб сообщал, что из города за сутки удалось эвакуировать 96 человек, среди них 20 детей.

Накануне в Минобороны России заявляли о тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе.

Хроника 24 февраля – 13 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Мариуполь ДНР

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