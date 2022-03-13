Минобороны РФ заявило о блокировании восточной и южной окраин Северодонецка

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о блокировании восточной и южной части украинского города Северодонецк.

"В Северодонецке подразделения Луганской народной республики блокировали восточную и южную часть города", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Накануне Минобороны России сообщало, что силы ЛНР вышли на окраины Северодонецка.

Северодонецк - город на востоке Украины, один из административных центров Луганской области с населением более 100 тыс. человек.

Кроме того, в Минобороны РФ сказали, что силы ЛНР закрепились на севере украинского города Попасное.

"Группировка войск Народной милиции Луганской республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная", - сообщил Конашенков.

Попасная - город и административный центр Луганской области Украины с населением более 20 тыс. человек. Боровское - поселок городского типа в Луганской области Украины. Расположен недалеко от города Северодонецк.

Как рассказал представитель Минобороны РФ, "подразделения российских Вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров". "В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское", - заявил Конашенков.