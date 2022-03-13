Постпреды стран ЕС намерены согласовать санкции против РФ в понедельник

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В понедельник Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) может согласовать четвертый пакет санкций Евросоюза против России, сообщило французское председательство в Совете ЕС.

"Завершение и одобрение (проектов постановлений Совета ЕС) ожидается завтра на COREPER", - говорится в твиттере постпредства Франции при Европейском союзе.

В нем также сообщается, что в воскресенье Европейская комиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) "представили свои предложения по новым санкциям, разработанные по итогам Версальского саммита и во взаимодействии с нашими международными партнерами".

О подробностях этой презентации не сообщается.

В опубликованной ранее повестке на 13 марта внеочередного заседания COREPER II, в функции которого входит согласование ограничительных мер ЕС между государствами-членами союза, говорилось об ожидаемом "решении для применения письменной процедуры принятия (санкций Советом ЕС)".

В минувшую пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространила заявление, что в субботу будет представлен четвертый пакет санкций против РФ.

Сообщалось, что новые санкции ЕС будут включать в себя отмену статуса страны наибольшего благоприятствования для России, меры против российской элиты, закрытие доступа к криптоактивам, а также другие ограничения.

В воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил этот же пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать в тот же день.

"В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить (санкционный) список олигархов", - сказал глава французского МИД в воскресенье в эфире радиостанции France Inter.

"Мы добавляем санкции, которые немедленно вступают в силу", - продолжил министр, подчеркнув, что их еще никогда не принимали в Евросоюзе так быстро.

Процедура принятия санкций Евросоюза против третьих стран предусматривает после согласования проектов юридических актов членами COREPER утверждение их постановлением Совета ЕС, которое может приниматься в письменной форме. Санкции вступают в силу после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.