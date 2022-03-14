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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

В ЕС задумались о запрете на экспорт в РФ авто стоимостью более 50 тыс. евро

В ЕС задумались о запрете на экспорт в РФ авто стоимостью более 50 тыс. евро
Фото: Alexander Koerner/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запретить экспортировать в Россию автомобили стоимостью выше 50 тыс. евро, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов.

"Предлагаемый запрет... будет применяться к моделям нескольких европейских автомобильных брендов, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche", - передает агентство.

Кроме того, по его данным, мера затронет также лодки, самолеты, кресельные подъемники и мотоциклы стоимостью выше 5 тыс. евро.

Накануне французское председательство в Совете ЕС сообщило, что в понедельник Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER) может согласовать четвертый пакет санкций Брюсселя против России.

Сообщалось, что новые санкции ЕС будут включать в себя отмену статуса страны наибольшего благоприятствования для России, меры против российской элиты, ограничения доступа к криптоактивам, а также другие ограничения.

Между тем, Financial Times отмечает, что рассматриваются и санкции против государственных предприятий РФ, еще не попавших в черные списки, к примеру, в сфере авиации и кораблестроения. По словам двух дипломатических источников газеты, изучаются варианты запрета на импорт из России продуктов из железа и стали, запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России и на экспорт в РФ предметов роскоши.

ЕС

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