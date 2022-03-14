ПАСЕ во вторник намерена проголосовать по вопросу об исключении РФ из Совета Европы

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Депутаты ПАСЕ планируют во вторник вечером провести голосование по вопросу о членстве России в Совете Европы, сообщает ПАСЕ в твиттере.

"Во вторник в районе 20:00 по местному времени ассамблея должна проголосовать по вопросу, поднятому Комитетом министров Совета Европы, о "возможном дальнейшем использовании статьи 8 устава СЕ"..., которая дает возможность исключать страну из организации", - говорится в сообщении.

Статья 8 предусматривает, что в определенных ситуациях Комитет министров может предложить той или иной стране добровольно выйти из Совета Европы. Если же страна не соглашается на это, то Комитет министров может распорядиться о прекращении ее членства в организации.

10 марта МИД РФ сообщил, что Россия не намерена участвовать в деятельности Совета Европы, так как страны Запада подрывают работу этой организации.

25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.