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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

РЖД отметили рост внутрироссийского сообщения и транзита на прошлой неделе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сообщило, что фиксирует за минувшую неделю увеличение внутрироссийского сообщения и транзита.

На прошлой неделе грузооборот по сравнению с предыдущей вырос на 2,6%, больше всего - на юго-западном направлении (+5%). Поступление грузовых вагонов на Дальний Восток за неделю выросло на 8%, что дало возможность увеличить выгрузку в портах.

Количество задержанных в продвижении груженых вагонов по сети снизилось на 18%, с начала марта - на 27%.

За 13 дней марта во внутреннем сообщении было погружено почти 30 млн тонн (+5,4%). Лидируют удобрения (+34,4%), чёрные металлы (+23,2%), железная руда (+14,3%), каменный уголь (+8,1%).

Транзитные перевозки растут на 6,6%, в том числе транзит контейнеров - на 13%.

РЖД Дальний Восток

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