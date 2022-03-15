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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Зеленский подтвердил продолжение переговоров с Россией во вторник

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский оценил работу украинской делегации на переговорах с РФ как неплохую, сами же переговоры, по его словам, продолжатся 15 марта.

"Над этим трудилась наша делегация на переговорах с российской стороной. Достаточно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продолжат завтра (15 марта - ИФ)", - заявил Зеленский в видеообращении, обнародованном в ночь на вторник.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк накануне сообщил, что в переговорах украинской и российской делегаций взята техническая пауза до 15 марта.

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - написал Подоляк в твиттере в минувший понедельник.

Ранее руководитель делегации от России, помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что переговоры российской и украинской делегаций продолжаются ежедневно, без выходных, по видеосвязи.

Хроника 24 февраля – 15 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Владимир Зеленский

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