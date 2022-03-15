Цены на нефть упали более чем на 5%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают падать в ходе торгов днем до минимумов за последние три недели. Рынок следит за развитием российско-украинских переговоров, попытками США увеличить поставки из Венесуэлы и новой вспышкой коронавируса в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:55 по московскому времени во вторник составила $101,14 за баррель, что на $5,76 (5,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $97,38 за баррель, что на $5,63 (5,47%) ниже итогового значения прошлой сессии.

Нефтяные трейдеры сохраняют надежду на то, что продолжение переговоров между Россией и Украиной после технической паузы может все же привести к соглашению о перемирии. "Ожидания позитивных подвижек в российско-украинских переговорах подстегнули надежды на улучшение ситуации на глобальном рынке", - отметил аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Тоситака Тазава.

Между тем сообщения СМИ о том, что США рассматривает возможность снятия некоторых санкций с Венесуэлы, чтобы увеличить поставки нефти, также добавили оптимизма рынку относительно повышения предложения. Как сообщало издание The Wall Street Journal, американская делегация обсуждала этот вопрос в ходе визита в Каракас на прошлой неделе. Аналитик The Price Futures Group Фил Флинн считает, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность сделки с Венесуэлой на фоне исторически низких уровней поставок дизельного топлива.

Однако в Белом доме в понедельник сообщили, что США не ведут активных переговоров с Венесуэлой о поставках энергоресурса. "Мы не ведем активного диалога сейчас", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Рынок также анализирует последствия от введения новых коронавирусных ограничений и локдаунов в Китае из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в стране. Власти уже приняли решения ввести жесткие ограничения в крупном городе Шэньчжэнь на юго-востоке страны. "Новые локдауны в Китае спровоцировали беспокойство по поводу снижения спроса", - отметил Тазава из Fujitomi Securities.