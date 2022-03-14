Мединский сообщил, что переговоры делегаций проходят ежедневно

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Переговоры российской и украинской делегаций продолжаются ежедневно, без выходных, по видеосвязи, сообщил в Telegram руководитель делегации от России, помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский.

Он выложил свежие фотографии с переговоров, на них видно, что делегации участвуют в видео-контактах в полном составе.

"Этот формат сильно экономит силы и средства. Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных В.Путиным задач, для мирного будущего России", - написал Мединский.

Прошло три очных раунда встреч делегаций - 28 февраля, 3 и 7 марта. 10 марта прошла очная встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Турции. Четвертый раунд переговоров делегаций начался 14 марта по видеосвязи и через несколько часов украинская сторона сообщила о технической паузе.