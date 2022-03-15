Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:06

Китай заявил, что для системы европейской безопасности нужен диалог ЕС и НАТО с Россией

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что урегулирование украинского кризиса, вызванного обострившимися противоречиями в области европейкой безопасности, должно быть предметом равноправного диалога ЕС и НАТО с Россией.

"Ван И подчеркнул, что за украинским кризисом стоит обострение противоречий в сфере европейской безопасности, которые накапливались годами. Для достижения долгосрочной стабильности в Европе Евросоюзу, НАТО и России необходимо вступить в равноправный диалог и создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности", - говорится в сообщении МИД КНР о беседе Ван И с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Китайский министр изложил последовательную позицию Китая по украинскому вопросу и сказал, что "Китай продолжит играть конструктивную роль в облегчении ситуации, продвижении мирных переговоров и предотвращении гуманитарных кризисов".

Одновременно он подчеркнул, что односторонние санкции, используемые Западом, "только усложнят ситуацию и усилят конфликты".

"Общение и консультации - это политическая мудрость и дипломатические традиции восточных стран, и факты доказали свою эффективность", - сказал Ван И.

Он обратил внимание, что "в нынешней ситуации следует дорожить мирной и стабильной ситуацией в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе".

По его словам, "нельзя допускать создания беспорядков и напряженности в регионе, возникновения конфронтации, а малые и средние страны нельзя использовать в качестве инструмента для противостояния между крупными и средними странами".

Ван И Китай Россия ЕС НАТО

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Посол РФ в Вашингтоне заявил об однобокости освещения в западных СМИ событий на Украине

Военная операция на Украине

Китай призвал Запад отказаться от искажения позиции КНР по украинскому вопросу

Китай призвал Запад отказаться от искажения позиции КНР по украинскому вопросу

Япония ввела санкции в отношении 17 граждан России

Зеленский анонсировал налоговую реформу на Украине

США ввели санкции в отношении 11 физлиц в оборонном секторе России

Военная операция на Украине

Байден пообещал предоставить Украине оружие, деньги и продовольствие

Байден пообещал предоставить Украине оружие, деньги и продовольствие

ЕК пообещала, что быстро ответит на заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС

Лавров и Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины

Лавров и Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины

Авиарегулятор ЕС приостановил сертификаты российских авиакомпаний

НАСА и "Роскосмос" продолжат переговоры по перекрестным полетам

НАСА и "Роскосмос" продолжат переговоры по перекрестным полетам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код