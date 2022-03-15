Китай призвал Запад отказаться от искажения позиции КНР по украинскому вопросу

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Некоторые мировые державы распространяют дезинформацию и искажают конструктивную позицию Китая по украинскому кризису, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Некоторые силы постоянно очерняют объективную и справедливую позицию Китая по украинскому вопросу и распространяют дезинформацию", - завил Ван И в телефонной беседе с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

Как сообщило агентство "Синьхуа", китайский министр сказал Альбаресу, что "украинский кризис является результатом накопления и усиления трений в области безопасности в Европе на протяжении многих лет".

Он добавил, что китайская сторона призывает Россию и Украину добиться прекращения огня путем мирных переговоров.

Ван И подчеркнул готовность Китая продолжить "играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского кризиса" и выразил надежду, что Европа и Россия посредством равноправного диалога "найдут разумные решения своих проблем в области безопасности, чтобы сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности", говорится в сообщении агентства.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь накануне также заявил журналистам: "В последнее время США постоянно распространяют дезинформацию, направленную против Китая по украинскому вопросу, действуя злонамеренно".

"Что сейчас актуально, так это то, что все стороны должны проявлять сдержанность и стремиться разрядить ситуацию, а не нагнетать напряженность. Мы должны содействовать дипломатическому урегулированию вместо дальнейшей эскалации ситуации", - подчеркнул дипломат.

Вопрос ситуации вокруг Украины обсуждался на встрече в Риме главы канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ян Цзечи с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Синьхуа" сообщило, что Ян Цзечи "призвал международное сообщество совместно поддержать мирные переговоры между Россией и Украиной, чтобы как можно скорее можно было достичь существенных результатов и способствовать деэскалации ситуации".

Ян Цзечи отметил, что важно прояснить "исторический контекст украинского вопроса, разобраться в истоках проблемы и ответить на законные опасения всех сторон".

Он подчеркнул, что китайская сторона "решительно выступает против любых слов и действий, касающихся распространения ложной информации или искажения и дискредитации позиции Китая".

В то же время, представитель американского Госдепа Нед Прайс, комментируя итоги встречи Ян Цзечи и Салливана, заявил: "Советник по национальной безопасности и наша делегация прямо и очень четко выразили нашу озабоченность по поводу поддержки Китайской Народной Республикой России, а также последствиями, которые любая такая поддержка будет иметь для отношений КНР не только с нами, но и со всем миром".

"Китай всегда выступал против использования санкций для решения проблем, и тем более против односторонних санкций, которые не имеют под собой никаких оснований в международном праве. Это подрывает международные правила и наносит ущерб средствам к существованию людей во всех странах", - сказал Ван И в беседе с Альбаресом.

Китайский министр подчеркнул: "Китай не является стороной кризиса и не хочет, чтобы санкции повлияли на Китай. Китай имеет право защищать свои собственные законные права и интересы".

Ранее Салливан заявил, что попытки со стороны КНР и прочих стран облегчить положение РФ в условиях санкций Запада или помочь Москве избежать действия этих санкций не останутся незамеченными.