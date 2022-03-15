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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

ЕС запретил транзакции с частью госкомпаний РФ и экспорт предметов роскоши в страну

Также запрещен импорт из РФ части сталелитейной продукции, перекрыты новые инвестиции в сфере энергетики РФ

ЕС запретил транзакции с частью госкомпаний РФ и экспорт предметов роскоши в страну
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Очередной, четвёртый, пакет санкций ЕС против РФ подразумевает запрет на транзакции с рядом госкомпаний, запрет экспорта в Россию предметов роскоши, а также расширение списка лиц, попадающих под санкции, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Согласованные меры предусматривают полный запрет на транзакции с некоторыми российскими госпредприятиями в различных секторах", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

Также отмечается, что для "прямого удара по российской элите" ЕС запрещает экспорт в Россию предметов роскоши, таких как дорогие машины и ювелирные изделия.

"Более того, список физических и юридических лиц, попавших под санкции, снова был расширен, чтобы включить больше олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем", - отмечается в заявлении. В санкционный список попадут компании, работающие в оборонной сфере, и структуры, "занимающиеся дезинформацией".

Новые санкции Евросоюза в отношении России предусматривают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, однако исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС.

Кроме того, санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции.

"Запрет на импорт той сталелитейной продукции, которая находится под защитными мерами ЕС", - отмечается в заявлении. В нем указано, что эта мера обойдется России потерей экспортных доходов в размере порядка 3,3 млрд евро. Импортные квоты будут распределены среди третьих стран, отмечается в нем.

Кроме того, вводится запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Европейские СМИ отмечают, что публикация ожидается позже во вторник.

ЕС

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