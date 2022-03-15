В ДНР сообщили о ракетном ударе по Макеевке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По центру Макеевки в ДНР нанесен удар тактической ракетой "Точка-У", сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Противник снова применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Пострадал микрорайон "Солнечный", повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание 2-х магазинов", - говорится в сообщении, распространенном во вторник представительством ДНР в СЦКК.

О жертвах и пострадавших в результате удара не сообщается.

Ранее в понедельник в результате удара тактической ракеты "Точка-У" 21 человек погиб, более 30 пострадали.