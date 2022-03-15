Число жертв ракетной атаки в Донецке выросло до 21

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате ракетного удара по центру Донецка увеличилось до 21, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"К сожалению, умер еще один из пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Таким образом, количество погибших увеличилось до 21", - сказал Пушилин во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось о 20 погибших и 36 пострадавших в результате ракетного удара по центру Донецка в понедельник.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что по центру Донецка была выпущена ракета "Точка-У", обстрел велся с подконтрольного украинской стороне района.

"Точка" - советский тактический ракетный комплекс. Модернизированный ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения важных целей в тактической глубине построения войск противника: наземных средств, разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов. Дальность стрельбы - до 120 км.