В ДНР сообщили о пяти пострадавших в результате ракетного удара по Макеевке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По уточненным данным, пять человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате ракетного удара по центру Макеевки в ДНР, сообщил во вторник Минздрав Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

"По состоянию на 23:24 15 марта 2022 года, во время взрыва на микрорайоне Солнечный города Макеевки пострадало пять человек. Два ребенка, госпитализированы - трое взрослых", - говорится в сообщении.

В свою очередь штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что "в Макеевке, в мкр-не "Солнечный", который был атакован ВСУ с применением ракеты ТРК "Точка-У", началась эвакуация пострадавших".

Сообщается, что все "пострадавшие отправлены в пункт временного размещения, развернутый на базе средней школы № 22. Им будет предоставлено питание, обеспечен обогрев и койко-места для сна".

Ранее представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило что по центру Макеевки нанесен удар тактической ракетой "Точка-У".

"Противник снова применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Пострадал микрорайон "Солнечный", повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание 2-х магазинов", - говорится в сообщении.

В понедельник в результате удара тактической ракеты "Точка-У" по Донецку 21 человек погиб, более 30 пострадали.

В СЦКК также сообщили о более чем 1100 обстрелах территории ДНР, которые зафиксировали за 27 дней. В их результате погибли 49 мирных жителей, еще 236 пострадали.

"Всего противником выпущено 13863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У", - уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.