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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:17

Зеленский назвал "более реалистичными" позиции делегаций Украины и РФ на переговорах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и России на проходящих двухсторонних переговорах стали "более реалистичными".

"Встречи продолжаются, и, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично", - сказал Зеленский в своем видеообращении в телеграме.

Он добавил, что "еще нужно время, чтобы решения соответствовали интересам Украины", отметив, что это "тяжело, но важно".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил, что переговоры между делегациями Украины и РФ продолжатся в среду.

"Продолжим завтра. Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена", - следует из сообщения советника в твиттере.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции: "Переговоры (...) сейчас продолжаются по обеспечению нейтрального военного статуса Украины, в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз для РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны".

Хроника 24 февраля – 16 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Владимир Зеленский

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