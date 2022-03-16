Минобороны РФ сообщило о боях в Северодонецке

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в городской черте украинского Северодонецка идут бои.

"Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецка", - сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Северодонецк - город на востоке Украины, один из административных центров Луганской области с населением более 100 тыс. человек.

"Подразделения Донецкой народной республики, развивая наступление, взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что с начала проведения специальной операции российской авиацией и средствами ПВО уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов и 160 беспилотников.

Кроме того, уничтожены 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники, сказал Конашенков.