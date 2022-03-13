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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 180 иностранных наемников на Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - На военных объектах во Львовской области в результате удара высокоточным оружием уничтожены до 180 иностранных наемников, пункт их подготовки и крупная партия иностранного оружия, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", - отметил он.

"На данных объектах Киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники", - заявил представитель Минобороны РФ.

"Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено", - сообщил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 13 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР ЛНР Минобороны РФ

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