ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех исков против РФ из-за ее выхода из Совета Европы

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ, говорится в распространенном пресс-службой суда релизе.

"В соответствии с резолюцией Комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации", - говорится в заявлении ЕСПЧ.

В документе отмечается, что рассмотрение жалоб приостановлено до определения правовых последствий выхода РФ в работе ЕСПЧ.

Ранее комитет министров Совета Европы (СЕ) постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестанет быть членом организации.

Во вторник вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято, и соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

Также во вторник представители ПАСЕ единогласно высказались за то, чтобы Россия покинула Совет Европы.

Глава международного правозащитного проекта "Агора" Павел Чиков пояснил, что после выхода РФ из Совета Европы и из-под юрисдикции ЕСПЧ россияне смогут жаловаться на нарушение своих прав со стороны властей в комитеты ООН. Однако те не могут присуждать денежную компенсацию.