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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

Минск отрицает массовый призыв в белорусскую армию и ее участие в боях на Украине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал фейками информацию о массовом призыве в армию и участии вооруженных сил республики в боевых действиях на территории Украины

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"Горячие головы развязали против Беларуси настоящую войну в информационном пространстве, где все чаще всплывают факты откровенной лжи. Тиражируются фейки о массовом призыве юношей на военную службу, демонстрируются псевдоповестки из военкоматов, распространяется дезинформация о проведении внеплановых мобилизационных мероприятий. Искусственно формируется ажиотаж по поводу грядущего "обвала" банковской системы, "нехватки" продуктов питания и медикаментов. Такие вбросы призваны внести раскол в белорусское общество, поселить недоверие в сознание людей, посеять хаос и раздор в нашем доме", - заявил Вольфович в среду, его цитирует госагентство БелТА.

Как сказал госсекретарь, "белорусские вооруженные силы не принимают и не намерены принимать участие в боевых действиях на территории Украины".

"Если потребуется, то белорусские вооруженные силы будут защищать нашу землю, наш народ, наши национальные интересы", - добавил Вольфович.

Белоруссия Украина

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