Лукашенко сообщил о прилетевшей на днях в Белоруссию ракете "Точка-У"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пару дней назад над Припятью была перехвачена ракета "Точка-У", запущенная по территории Белоруссии.

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну (на Украине). Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется", - сказал Лукашенко на совещании с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности во вторник в Минск. Его слова приводит пресс-служба президента.

"Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк - то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит", - сказал глава государства.

"Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", - подытожил президент Белоруссии.