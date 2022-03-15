Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Лукашенко сообщил о прилетевшей на днях в Белоруссию ракете "Точка-У"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пару дней назад над Припятью была перехвачена ракета "Точка-У", запущенная по территории Белоруссии.

В миреЛукашенко вновь заявил об отсутствии белорусских военных на УкраинеЧитать подробнее

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну (на Украине). Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется", - сказал Лукашенко на совещании с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности во вторник в Минск. Его слова приводит пресс-служба президента.

"Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк - то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит", - сказал глава государства.

"Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", - подытожил президент Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Точка-У

Новости по теме

Новости

Британия ввела санкции против Мишустина, Собянина, Медведева и Пескова

Британия ввела санкции против Мишустина, Собянина, Медведева и Пескова

Сеть кинотеатров AMC Entertainment внезапно купила 22% золотодобывающей компании

Вьетнам вернул безвизовый въезд в страну для российских туристов

В США подорожали электромобили Tesla на фоне роста издержек производства

В США подорожали электромобили Tesla на фоне роста издержек производства
Военная операция на Украине

В Киеве сообщили о возобновлении переговоров с Россией

Литовский профсоюз предложил национализировать местный завод "ЕвроХима"

Источник анонсировал на среду визит главы МИД Турции в Москву

Около 5 млн евро заморожено в банках Литвы в рамках санкций против России

Песков отказался прогнозировать сроки подписания мирного соглашения между РФ и Украиной

Великобритания запретила поставки предметов роскоши в Россию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код