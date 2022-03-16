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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

США поставляют Украине системы ПВО

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и их союзники по НАТО направили на Украину системы противовоздушной обороны, сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США.

"США и их союзники по НАТО уже направляют на Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в ее обороне. По словам высокопоставленного чиновника США, в число этих дополнительных систем входят мобильные системы ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что эти системы имеют меньший диапазон высот, чем система С-300, которую запросила Украина, однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных Украине, что дает им возможность поражать крылатые ракеты.

"По словам этого высокопоставленного представителя США, системы были получены от стран-партнеров НАТО и находятся "в пути", - сообщает CNN.

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