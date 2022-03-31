Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:11

Япония объявила, что не будет выходить из проекта "Сахалин-2"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Япония не станет выходить из российского нефтегазового проекта "Сахалин-2", сказал премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе выступления в парламенте.

"Наша страна владеет долей в "Сахалине-2", что способствует стабильным поставкам СПГ в долгосрочной перспективе, поэтому это крайне важный проект с точки зрения энергетической безопасности", - приводит слова Кисиды агентство Bloomberg.

"Политика нашей страны заключается в том, чтобы оставаться участником проекта", - добавил премьер.

При этом Япония будет предпринимать усилия по сокращению зависимости от России в сфере энергетики, как и другие страны G7, отметил Кисида. В прошлом году Россия обеспечила 9% японского импорта СПГ.

Ранее японские СМИ сообщали, что Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, владеющие долями в проекте "Сахалин-2", не планируют выходить из проекта.

Сахалин-2 Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

В Литве "заморозили" недвижимость семьи CEO "Аэрофлота" Полубояринова

В Литве "заморозили" недвижимость семьи CEO "Аэрофлота" Полубояринова

Что случилось этой ночью: четверг, 31 марта

Афганистан во власти талибов

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Власти США не уверены в целесообразности санкций против "Лаборатории Касперского"

Власти США не уверены в целесообразности санкций против "Лаборатории Касперского"
Военная операция на Украине

США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине

Военная операция на Украине

Глава МИД ФРГ подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности Украины

Глава МИД ФРГ подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности Украины

Абхазия не намерена входить в состав России

Лондон запретит техобслуживание судов и самолетов "санкционных" бизнесменов из РФ

Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ

Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код