Япония объявила, что не будет выходить из проекта "Сахалин-2"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Япония не станет выходить из российского нефтегазового проекта "Сахалин-2", сказал премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе выступления в парламенте.

"Наша страна владеет долей в "Сахалине-2", что способствует стабильным поставкам СПГ в долгосрочной перспективе, поэтому это крайне важный проект с точки зрения энергетической безопасности", - приводит слова Кисиды агентство Bloomberg.

"Политика нашей страны заключается в том, чтобы оставаться участником проекта", - добавил премьер.

При этом Япония будет предпринимать усилия по сокращению зависимости от России в сфере энергетики, как и другие страны G7, отметил Кисида. В прошлом году Россия обеспечила 9% японского импорта СПГ.

Ранее японские СМИ сообщали, что Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, владеющие долями в проекте "Сахалин-2", не планируют выходить из проекта.