ВОЗ отложила инспекцию производства "Спутника V"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения на более поздний срок отложила инспекцию производства российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", установит новую дату как можно скорее, заявила в среду помощник гендиректора ВОЗ Марианжела Симау.

"Предполагалось, что мы начнем проводить инспекции в России с 7 марта, их отложили на более позднюю дату", - сказала Симау в ходе брифинга.

По ее словам, на оценку и инспекции препарата повлияла, в том числе, сложившаяся в мире финансовая ситуация, а также ограничения авиаперелетов. Она подчеркнула, что ВОЗ находится в контакте с российской стороной по вопросу новых дат для инспекции.

В феврале представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщала, что процесс включения "Спутника V" в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях возобновлен, подписаны все необходимые документы.

"На данный момент процесс EUL (включение в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях - ИФ) для вакцины "Спутник" возобновлен, РФПИ и все заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы. ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые - в 2022 году", - заявляла Вуйнович в интервью "Известиям".