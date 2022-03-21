Белоруссия не намерена переходить на российский рубль

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Речь о переходе Белоруссии на российский рубль пока не идет, заявил в воскресенье вечером в эфире гостелеканала "Беларусь-1" министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств", - отметил глава Минфина.

Селиверстов выразил мнение, что развивающаяся в эти дни финансовая ситуация может подстегнуть многих к уходу от доллара. В этом отношении расчеты в российских рублях кажутся руководителю министерства вполне удобным.

"Надо переводить взаимоотношения с партнером на ту валюту, которая действует у него и у нас. Зачем нам валюта третьих стран?" - заявил Селиверстов.

Ранее министр сообщил, что Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств Белоруссии по госкредитам перед Россией на пять-шесть лет.