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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Власти Белоруссии опровергли сообщения о мобилизации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович опроверг информацию о якобы проходящей мобилизации в республике.

"Что касается тиражируемых фейков о якобы проводимой в нашей стране масштабной мобилизации, то "осведомленные источники", как обычно, немного напутали", - приводит в среду слова Вольфовича агентство БелТА.

По его словам, сейчас идет плановая призывная кампания на срочную военную службу. "Кроме того, в этом году будут призваны на службу в вооруженные силы 150 офицеров запаса. Это плановые мероприятия, которые проводятся ежегодно. Никаких чрезвычайных мер здесь нет и быть не может", - сказал госсекретарь.

Белоруссия
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