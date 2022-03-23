Власти Белоруссии опровергли сообщения о мобилизации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович опроверг информацию о якобы проходящей мобилизации в республике.

"Что касается тиражируемых фейков о якобы проводимой в нашей стране масштабной мобилизации, то "осведомленные источники", как обычно, немного напутали", - приводит в среду слова Вольфовича агентство БелТА.

По его словам, сейчас идет плановая призывная кампания на срочную военную службу. "Кроме того, в этом году будут призваны на службу в вооруженные силы 150 офицеров запаса. Это плановые мероприятия, которые проводятся ежегодно. Никаких чрезвычайных мер здесь нет и быть не может", - сказал госсекретарь.