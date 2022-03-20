Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 марта

РФ отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5-6 лет

РФ отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5-6 лет
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств Белоруссии по госкредитам перед Россией на пять-шесть лет, заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет", - заявил Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

По его словам, перенос сроков позволит в данный момент "не отвлекать ресурсы" на обслуживание Минском своих обязательств перед партнерами из России. Глава Минфина Белоруссии добавил, что стороны договорились направить взаимные платежи на меры, которые позволят сторонам улучшить торговлю обеих стран "в санкционный период".

Белоруссия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром

Авен, Фридман и Хан покинули правление благотворительной организации Genesis Group

Saudi Aramco сообщила о намерении нарастить добычу нефти до 13 млн б/с к 2027 году

Saudi Aramco сообщила о намерении нарастить добычу нефти до 13 млн б/с к 2027 году

Три нефтесервисные зарубежные компании "большой четверки" уйдут из РФ

Три нефтесервисные зарубежные компании "большой четверки" уйдут из РФ

AZUR air из-за санкций США скорректирует график рейсов

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%

Самарский губернатор заявил о поиске поставщиков для "АвтоВАЗа" в странах Азии

Самарский губернатор заявил о поиске поставщиков для "АвтоВАЗа" в странах Азии

Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме

Halliburton объявила о прекращении деятельности в России

Halliburton объявила о прекращении деятельности в России

Заявление Банка России: покупатель последней инстанции. Обобщение

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });