РФ отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5-6 лет

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств Белоруссии по госкредитам перед Россией на пять-шесть лет, заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет", - заявил Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

По его словам, перенос сроков позволит в данный момент "не отвлекать ресурсы" на обслуживание Минском своих обязательств перед партнерами из России. Глава Минфина Белоруссии добавил, что стороны договорились направить взаимные платежи на меры, которые позволят сторонам улучшить торговлю обеих стран "в санкционный период".