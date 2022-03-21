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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Глава МККК во вторник планирует отправиться в Москву

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глава Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер на этой неделе рассчитывает посетить Москву, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

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"Президент МККК Петер Маурер должен отправиться во вторник в Москву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава международной организации на переговорах в РФ намерен обсудить ситуацию на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

МККК Россия Петер Маурер
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