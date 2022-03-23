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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:57

Международный Красный крест выделит средства на помощь беженцам из Донбасса в РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский Красный крест (РКК) получит финансовую поддержку Международного комитета красного креста (МККК) для оказания гуманитарной помощи беженцам из Донбасса, говорится в совместном заявлении организаций по итогам встречи их руководителей в Москве.

"Международный комитет красного креста в ближайшее время выделит дополнительную финансовую поддержку Российскому красному кресту для усиления гуманитарной работы по помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. Средства (...) направят на оказание прямой помощи вынужденным переселенцам, усиление работы отделений в регионах, которые приняли беженцев, а также на расширение гуманитарных программ РКК, например, на закупку ваучеров на продукты и медикаменты", - сообщила пресс-служба РКК.

Размер финансовой помощи МККК будет уточнен в ближайшие дни, отмечается в сообщении. Непосредственное оказание помощи беженцам на территории России будет осуществлять РКК.

Решение принято на прошедшей в Москве в среду встрече президента МККК Петера Маурера, председателя РКК Павла Савчука и главы делегации МККК в России, Белоруссии и Молдавия Ихтияра Асланова.

Как сообщалось, Маурер находится в Москве с визитом с 23 по 25 марта. В ходе поездки он планирует обсудить гуманитарные проблемы территорий, затронутых военной операцией России на Украине, с представителями Минобороны и МИД РФ, а также РКК.

Хроника 24 февраля – 23 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
МККК РКК Россия Украина Донбасс
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