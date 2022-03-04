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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

Президент Международного Красного Креста пообещал помощь в эвакуации украинцев

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заверил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что Красный Крест сделает все возможное для помощи в эвакуации украинцев.

"Только что завершили разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Красный Крест сделает все возможное для помощи в эвакуации украинцев, доставке пищи и медикаментов в места, где продолжаются боевые действия", - написал Шмыгаль в твиттере.

2 марта в российском военном ведомстве сообщили о телефонном разговоре замминистра обороны РФ Александра Фомина с президентом МККК Маурером, сообщили в российском военном ведомстве.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК, в том числе на украинском направлении", - сказали в Минобороны РФ.

Других деталей там не привели.

1 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Маурером.

"В рамках обмена мнениями по ситуации на Украине особое внимание уделено задачам решения гуманитарных проблем", - говорилось в сообщении МИД РФ.

В нем отмечалось, что "стороны обсудили дальнейшее сотрудничество России с МККК, подтвердив нацеленность на развитие конструктивного и содержательного диалога по широкому спектру вопросов кризисного реагирования".

Хроника 24 февраля – 04 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина МККК

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