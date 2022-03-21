Военные РФ сообщили об отказе Киева выводить из города вооруженные формирования

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Киев отказался проводить гуманитарную операцию в Мариуполе и выводить из города вооруженные формирования, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев

"В 2 часа ночи 21 марта получен ничем необоснованный отказ от спасения людей, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.

Он сообщил, что таким образом в городе остаётся более 130 тыс. человек, которые блокированы. "Блокируя коридоры для выхода мирных жителей, националисты лишают их возможности спастись, оставляя в зоне боевых действий в качестве "живого щита"", - заявил Мизинцев.

По его словам, вооруженные формирования пытаются покидать город небольшими группами под видом мирных жителей.

Накануне Мизинцев сообщал, что РФ предложила Киеву за два часа вывести из города вооруженные формирования, объявить режим тишины и провести гуманитарную операцию с выводом людей и в сторону РФ, и на территорию, которую контролирует украинская сторона.

Мизинцев добавил, что более 4,5 млн человек, в том числе 6825 граждан из 23 иностранных государств, заблокированы в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах, и обвинил в этом украинские формирования.

Он отметил, что власти Украины вновь не согласовали ни одного из четырёх предложенных российской стороной гуманитарных коридоров по направлению в Россию. "С 10:00 21 марта 2022 года российской стороной в 18-й раз открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях - по одному гуманитарному коридору в РФ и ещё по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован", - сказал Мизинцев.

При этом он отметил, что Киев дополнительно заявил ещё 11 маршрутов, игнорируя коридоры в РФ. По его словам, военнослужащие России, формирования ДНР и ЛНР полностью соблюдают введённые "режимы тишины".

Чернигов и Одесса

Министерство обороны РФ также заявило, что националисты планируют оборудовать опорные пункты и огневые точки в больницах Одессы и Чернигова. "В Одессе и Чернигове из медицинских учреждений идет срочная выписка пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, для оборудования националистами в этих зданиях опорных пунктов и огневых точек, а также складов военного имущества и боеприпасов", - сказал Мизинцев.